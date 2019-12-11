Trump'ın gündeminde tuvalet sifonları var

ABD’nin eski başkanlarından George H.W. Bush, ülkede konut ve ticari yerlerde su tasarrufu amacıyla, tuvaletlerde sifonun her bir çekişilişinde 6 litre fazla su harcanmamasını için kısıtlama getirmişti.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın gündeminde bu kez, duş ve lavabolardaki suyun daha idareli kullanımını için getirilen düzenleme var.

"İNSANLAR 15 KEZ SİFON ÇEKMEK ZORUNDA KALIYOR"

Trump, işadamlarıyla yaptığı bir toplantıda, “İnsanlar ihtiyaçlarını gördükten sonra 10 kez, 15 kez tuvaletin su sifonunu çekmek zorunda kalıyor. Dolayısıyla tasarruf edileceğine daha fazla su harcanıyor. Ortak akıl bu uygulamanın sona ermesini gerektiriyor.” dedi.