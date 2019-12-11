taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8093
Euro
6.4426
Altın
1464.62
Borsa
107951.27
Gram Altın
273.319
Bitcoin
41993.58

Trump'ın gündeminde tuvalet sifonları var

Donald Trump, tuvaletlerdeki tazyikli sifon kısıtlamasıyla, daha fazla su harcandığı için tasarruftan çok israf yapıldığını söyledi.

Haber Merkezi | 11.12.2019 - 10:06..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

ABD’nin eski başkanlarından George H.W. Bush, ülkede konut ve ticari yerlerde su tasarrufu amacıyla, tuvaletlerde sifonun her bir çekişilişinde 6 litre fazla su harcanmamasını için kısıtlama getirmişti.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın gündeminde bu kez, duş ve lavabolardaki suyun daha idareli kullanımını için getirilen düzenleme var.

"İNSANLAR 15 KEZ SİFON ÇEKMEK ZORUNDA KALIYOR"

Trump, işadamlarıyla yaptığı bir toplantıda, “İnsanlar ihtiyaçlarını gördükten sonra 10 kez, 15 kez tuvaletin su sifonunu çekmek zorunda kalıyor. Dolayısıyla tasarruf edileceğine daha fazla su harcanıyor. Ortak akıl bu uygulamanın sona ermesini gerektiriyor.” dedi.

Trump'ın gündeminde tuvalet sifonları var

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mehmetçik kar yağışı altında vatan nöbetinde

Mehmetçik kar yağışı altında vatan nöbetinde

175
Nobel Edebiyat Ödülü soykırım destekçisi yazara verildi

Nobel Edebiyat Ödülü soykırım destekçisi yazara verildi

112
Milletvekilleri arabuluculuk sınavını geçemedi

Milletvekilleri arabuluculuk sınavını geçemedi

232
Tesisleri devretmeyen belediye başkanına hapis cezası

Tesisleri devretmeyen belediye başkanına hapis cezası

42
Roman vekiller TBMM'de tartıştı

Roman vekiller TBMM'de tartıştı

39
Balıkesir'de deprem anı güvenlik kamerasında

Balıkesir'de deprem anı güvenlik kamerasında

86
Zeynep Yılmaz, Şeyma Subaşı'na gönderme yaptı

Zeynep Yılmaz, Şeyma Subaşı'na gönderme yaptı

18
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir