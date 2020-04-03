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Trump'ın ikinci testi de negatif çıktı

Trump'ın ikinci kez yaptırdığı koronavirüs testinin de negatif çıktığı açıklandı.

AA |
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Trump'ın ikinci testi de negatif çıktı

ABD Başkanı Donald Trump, ilk olarak 14 Mart'ta bir virüs testi yaptırmış ve onun da sonucu "negatif" çıkmıştı.

İKİNCİ KEZ TEST YAPTIRDI

Beyaz Saray Başhekimi Sean P. Conley, yaptığı yazılı açıklamada, Trump'ın bu sabah koronavirüs testi yaptırdığını belirtti.

Trump'ın sağlıklı olduğunu ve herhangi bir hastalık belirtisi göstermediğini ifade eden Conley, testin 15 dakikada sonuçlandığını kaydetti.

"TEST SONUCU NEGATİF ÇIKMIŞTIR"

Conley, "Başkan Trump'ın test sonucu negatif çıkmıştır." ifadesini kullandı.

Trump'ın ikinci testi de negatif çıktı

ABD'DE VAKA SAYISI 217 BİN 262'YE YÜKSELDİ

Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, ABD'de şimdiye kadar 217 bin 262 kişi hastalığa yakalandı, 5 bin 151 kişi ise hayatını kaybetti.

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