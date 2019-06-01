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Trump'ın İngiltere için gönlündeki aday: Boris Johnson

Donald Trump, İngiltere ziyareti öncesi Boris Johnson'ın Muhafazakar Parti'ye iyi bir aday olabileceğini belirtti.

AA | 01.06.2019 - 17:13..
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ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere için adayını belirledi.

İngiltere'nin eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın Trump tarafından, İngiltere'de Muhafazakar Parti için mükemmel bir aday olacağını söylendi.

Trump, "Farklı oyuncuları tanıyorum ama bence Boris çok iyi bir iş çıkarır. Onun mükemmel olacağını düşünüyorum. Onu beğeniyorum, her zaman beğendim." dedi ve Johnson'ı "çok iyi ve yetenekli" biri olarak tanımladı.

"HERKESE YARDIM EDEBİLİRİM"

ABD Başkanı, İngiltere'de Muhafazakar Parti ve başbakanlık yarışının diğer adaylarının da kendisinden destek istediğini belirterek, "Herkese yardım edebilirim." dedi. Trump, kendisinden destek isteyen adayların ismini açıklamayı ise reddetti.

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