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Trump'ın İran kararı destek bulmadı

İran'ı bitirme planı doğrultusunda Devrim Muhafızları'nı terör örgütü ilan ederek bir adım daha atan ABD, Avrupalı dostlarını yanında göremedi.

Haber Merkezi | 11.04.2019 - 09:15..
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ABD, İran'a yönelik yaptırımlarını ve baskılarını her geçen gün artırıyor. İran ekonomisini çökertmeyi hedefleyen ABD yeni aldığı kararı geçtiğimiz günlerde duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun (DMO), ABD'nin yabancı terör örgütleri listesine eklendiğini duyurdu.

MÜTTEFİKLERİNDEN DESTEK BEKLEDİ

Trump, bu kararı aldıktan sonra müttefiklerinden destek bekledi. Avrupa Birliği'nin Almanya, Fransa ve İngiltere öncülüğünde kendisi gibi İran'ın ordusunu terör örgütü ilan etmesini bekleyen Trump amacına ulaşamadı.

Trump'ın İran kararı destek bulmadı

Avrupa Birliği (AB), İran'a yönelik yaptırım uygulanmasına karşı olmasa da Trump'ın bu kararını destekleyen açıklamalar yapmadı.

SUUDİ ARABİSTAN, ABD'NİN YANINDAN AYRILMIYOR

Trump'ı destekleyen yalnızca Suudi Arabistan ve Bahreyn oldu. Suudi Arabistan'ın, İran'a karşı İsrail ve ABD ile iş birliği yapması birçok ülkenin tepkisi çekiyor.

Trump'ın İran kararı destek bulmadı

Daha önce İran'dan petrol alımını yasaklayan ABD'ye, dünyanın ihtiyacı olan petrol miktarını karşılayacağını açıklayan Suudi Arabistan destek vermişti.

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