Trump'ın kızı G20 Zirvesi'nde rezil oldu

Dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alan G20 Zirvesi'ne katılan liderle, Japonya'nın Osaka kentinde bu önemli görüşmeler için bir araya geldi.

Katılımcıların arasında ABD Başkanı Trump’ın kızı Ivanka da vardı.

Fransa Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Elysee Sarayı’nın sosyal medya hesabından paylaşılan bir görüntü ise tartışma konusu oldu.

Ivanka'nın dört lider arasında geçen diyaloğa katılmaya çalıştığı, ancak diğerlerinin onu göz ardı ettiği video, sosyal medya kullanıcıları tarafından çok konuşuldu.

Trump’ın kızı Ivanka’nın liderlerle konuşmaya çalıştığı ViDEO