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Rize Emniyet Müdürü Verdi'yi şehit eden hain kamerada

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Trump'ın tehditleri devam ediyor

1 Adil Rami, milli arada İngiltere'ye gitti Fenerbahçe'nin Fransız savunmacısı Adil Rami, lige verilen milli arayı fırsat bilerek İngiltere'ye uçtu. 33 yaşındaki oyuncu, bir gece kulübünde Hofit Golan ve Chloe Sims ile görüntülendi.

2 Trump'ın küstah tehditleri Türk ekonomisini etkilemedi Türkiye'nin askeri operasyonu öncesi ekonomik tehditler savuran Başkan Trump, piyasaları etkilemeyi başaramadı. Konu Amerikan medyasının dikkatinden kaçmadı.

3 Oktay: Türkiye tehditlerle hareket edecek bir ülke değil Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,"Uluslararası camiaya mesajımız nettir. Türkiye tehditlerle hareket edecek bir ülke değildir" diye konuştu.

4 İtalya, Netflix hakkında vergi soruşturması başlattı İtalya, popüler yayın platformu Netflix hakkında, vergi kaçakçılığı soruşturması başlattıklarını duyurdu.

5 Rize Emniyet Müdürü Verdi'yi şehit eden hain kamerada Rize Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulan görüntülerde, hain polisin nasıl yakalandığı açıkça görülüyor.

6 Trump'ın tehditleri devam ediyor ABD Başkanı, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde planladığı operasyon için, "Değerlendirdiklerimizin dışına çıkarlarsa aşırı zarar görmüş bir ekonominin gazabına uğrarlar" dedi.