Trump'ın küstah tehditleri Türk ekonomisini etkilemedi

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG'ye yönelik askeri harekat masada. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla operasyonun başlaması an meselesi.
Türkiye'nin bölgeye düzenleyeceği harekat öncesi ABD Başkanı Donald Trump'tan, küstah tehditler gelmeye başladı.
DOLARDAKİ YÜKSELİŞ
Amerika'nın istemediği bir durumun oluşması durumunda Türk ekonomisini mahvedeceğini söyleyen Trump, piyasada ciddiye alınmadı. Öyle ki; dolar 5,70'ten 5,84'e kadar yükseldikten sonra durdu.
Konu, Amerikan medyasının dikkatinden de kaçmadı.
PİYASALAR ÖNEMSEMEDİ
Ülkede yayın yapan gazeteler; Türk piyasalarının artık Trump'ın tehditlerini ciddiye almadığını yazdı.
Türkiye'deki ekonomistler de aynı görüştü.
Ekonomistler, Türkiye'nin tansiyonu yükseltecek bir açıklamaya imza atmamasıyla ortamı rahatlattığını belirtiyor.