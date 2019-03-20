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Trump'ın masaj salonu bağlantısı soruşturuluyor

ABD'de Demokratlar, Trump'ın, masaj-fuhuş salonu zinciri sahibi olan Li ‘Cindy' Yang ile bağlantısına dair iddiaların soruşturulmasını istedi.

Haber Merkezi | 20.03.2019 - 05:17..
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Trump'ın masaj salonu bağlantısı soruşturuluyor

Önemli bir çoğunluğun başkanlıktan azledilmesini istediği Donald Trump'ın başı bu kez de masaj-fuhuş salonu zincirinin sahibi Floridalı Li ‘Cindy' Yang ile olan bağlantısı nedeniyle derde girdi.

Demokratların Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Senato'daki Grup Başkanı Chuck Schumer'in öncülüğünde yayımlanan mektupta, FBI'dan, Yang'in toplum içinde iddia edilen faaliyetleriyle Başkan Trump'ın bağlantısının incelenmesi istendi.

'İNSAN KAÇAKLIĞI YAPILIYOR, KADINLAR SEKS İŞÇİLİĞİNE ZORLANIYOR'

Mektupta, Yang tarafından kurulan salon zincirinde insan kaçakçılığı ve fuhuş yapıldığı, kadın mültecilerin seks işçiliğine zorlandığı gibi iddiaların da aydınlatılması talep edildi.

Mektubun ayrıca Demokrat senatörlerden Mark Warner ile Dianne Feinstein ve yine Demokrat Parti milletvekilleri Adam Schiff ile Jerry Nadler tarafından da imzalandığı kaydedildi.

Mektupta, iddiaların doğruluğunun ispatı halinde ciddi karşı casusluk kaygılarını artıracağını belirtildi. Ancak Yang'ın avukatı Michelle Merson, müvekkilinin iddiaları reddettiğini söyledi. Merson, "Bayan Yang, bu konuyla ilgilenmiyor. Çünkü kendisi doğru söylediği için bunun kendisini bağlamayacağını söyledi" dedi.

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