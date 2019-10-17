Trump'ın mektubu Bakan Çavuşoğlu'na soruldu

ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı mektup, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na soruldu

CEVABIMIZI SAHADA VERDİK

Çavuşoğlu, bu soruya "Biz harekatı ne zaman başlattık, 9'unda başlattık. Dolayısıyla biz zaten cevabımızı sahada verdik." diye cevap verdi.

SEVİYESİZLİK

Çavuşoğlu, Trump'ın mektubundaki üsluba ilişkin ise şunları söyledi: "Amerikan toplumu böyle bir seviyesizlik görmedik diye temelinde daha birçok yorumlar var. Biz böyle bir seviyesizlik olduğu zaman da işin doğrusu Türkiye Cumhuriyeti ciddi bir devlettir. Devleti yönetiyoruz. Cumhurbaşkanımızın böyle bir seviyeye inmesi de hiçbir zaman olmamıştır, olmaz da."

Çavuşoğlu, Türkiye'nin teröristle herhangi bir müzakereye girmeyeceğini bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'a söylediğini belirtti.