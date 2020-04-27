Trump'ın otelinin önüne ceset torbası bırakıldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın salgın yönetimini protesto eden göstericiler, Washington'da ABD Başkanı'nın otelinin önüne sahte ceset torbaları bıraktı.

Trump'ın korona ile mücadele için yaptığı önerilerin çılgınlık olduğunu düşünen göstericilerden biri, inançları kalmadığını aktardı.

"LİDER OLMAYA ÇAĞIRIYORUZ"

Kadın gösterici, "Şu anda bir lidere ihtiyacımız var. Trump'ı bir lider olmaya çağırıyoruz. Bunu yapacağına inancımız yok ama şunu da söylemek isteriz ki her bir koronavirüs kaynaklı ölüm, onun yarattığı düzensizlik, kaos ve yönetim yetersizliğinin sonucu." dedi.

Göstericiler Trump'ın otelinin önüne sahte ceset torbaları bıraktı İZLE

"GERÇEK BİR LİDERLİK BEKLİYORUZ"

Sıra sıra torbaları otelin önüne dizen bir diğer gösterici ise, "Birçok insan hastalıkla ve yakınlarının kaybıyla yüzleşirken biz merhametli ve etkili gerçek bir liderlik bekliyoruz." diye konuştu.