Trump'ın politikası PKK'yı tutuşturdu

Marmaris'te yaşayan ve 1959 yılında Bulgaristan’da evlenen 85 yaşındaki Mehmet Gürler ile 80 yaşındaki eşi Mübeccel Gürler, bir 60 yıl daha birlikte yaşamak niyetiyle nikah tazelediler.

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15 yaşındaki çocuk bisikletlinin ölümüne neden oldu

Pendik'te, 15 yaşında bir çocuğun kullandığı minibüs, bisikletli bir kişiye çarparak ölümüne neden oldu. Çocuk gözaltına alınırken, kaza anı da kameraya yansıdı.