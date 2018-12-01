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Trump'ın Putin'le görüşmek için tek bir şartı var

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Trump'ın Kerç Boğazı’nda esir alınan Ukrayna askerlerinin geri verildiği takdirde Putin'le görüşeceğini açıkladı.

İHA | 01.12.2018 - 20:48..
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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le bir şartla görüşebileceğini söyledi.

Pompeo, Rusya’nın Kerç Boğazı’ndaki olay sırasında gözaltına alınan Ukrayna askerlerini serbest bırakıp gemilerini geri iade ettikten sonra görüşmenin mümkün olacağını dile getirdi.

TOPLANTININ İPTAL EDİLMESİ BİZİ ÜZDÜ

Pompeo, "Biz denizcilerin Ukrayna’ya dönmesini istiyoruz, gemilerin geri dönmesini istiyoruz. Başkanların toplantısının iptal edilmesinden pişmanlık duyuyoruz, fakat bunun suçu Rusların Kerç Boğazı’ndaki davranışlarıdır" ifadelerini kullandı.

Pompeo, iki liderin toplantısının iptal edilmesinden üzüntü duyduğunu da belirtti.

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