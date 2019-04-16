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Trump'ın 2020 seçimlerinde rakibi yine kendi partisinden

2020 Başkanlık seçimlerine, Trump'ın partisinden Bill Weld aday oldu.

AA | 16.04.2019 - 12:54..
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ABD'de eski Massachusetts Valisi Bill Weld, 2020 Başkanlık seçimlerine Cumhuriyetçi Parti'den aday olacağını açıkladı. Weld, ABD Başkanı Donald Trump'a kendi partisinden rakip olan ilk Cumhuriyetçi aday oldu.

SİYASİ BİR TRAJEDİ

CNN televizyonuna açıklama yapan 73 yaşındaki Weld, Trump'ın 2020'de tekrar seçilmesi ve 6 yıl daha Beyaz Saray'da kalmasının ''siyasi bir trajedi'' olacağını söyledi.

ABD'nin geleceğinden endişe duyduğunu belirten Weld, ''Başkanlık yarışına katılmasam kendimden utanırdım.'' dedi. Weld, Cumhuriyetçi Parti'nin adaylığını kazanamazsa da bağımsız aday olarak seçime girmeyeceğini belirtti.

Trump'ın 2020 seçimlerinde rakibi yine kendi partisinden

TRUMP'IN DESTEĞİ YÜZDE 90'LARDA

Küresel araştırma şirketi Gallup'un anketine göre ABD Başkanı Trump'ın, Cumhuriyetçiler arasında aldığı destek yüzde 90'a yaklaşıyor. 1991-1997'de Massachusetts valisi olarak görev yapan Weld, 2016 Başkanlık seçimlerinde yarışan Özgürlükçü (Libertarian) Parti adayı Gary Johnson'ın da başkan yardımcısı adayı olmuştu.

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