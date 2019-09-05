Trump'ın sahte haritası hapis cezasıyla sonuçlanabilir

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki bir brifingde, Dorian Kasırgası'nın Alabama eyaletini de vuracağı iddiasını haklı çıkarmak için tahrif edilmiş sahte bir harita gösterdi.

90 GÜN HAPİS CEZASI VAR

Ülkede meteorolojinin hava tahmini haritaları üzerinde oynamak, suç ve 90 güne kadar hapis cezası var.

METEOROLOJİYLE TRUMP İNATLAŞMASI

Trump'la Meteoroloji Dairesi arasındaki inatlaşma, 1 Eylül'de Trump'ın kasırganın Alabama'yı da vuracağını iddia ettiği Twitter mesajıyla başladı. Meteoroloji Dairesi, 20 dakika sonra yine Twitter üzerinden Trump'ı yalanladı. Mesajda "Alabama Dorian'dan hiç etkilenmeyecek. Tekrar ediyoruz. Dorian Kasırgası Alabama'yı hiç etkilemeyecek." dedi. Ancak bu açıklamaya rağmen Trump, dünkü brifinge keçeli kalemle kasırganın olası etki alanına Alabama'nın da dahil edildiği bir haritayla çıktı. Trump, haritayı kimin hazırladığı sorusuna, "Bilmiyorum, bilmiyorum" diye yanıt verdi.