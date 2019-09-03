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Trump'ın seçim vaadi Çin

Trump, Twitter hesabından Çin ile ABD arasında devam eden ticaret savaşına ilişkin açıklamalarda bulundu.

AA | 03.09.2019 - 23:25..
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Trump'ın seçim vaadi Çin

ABD Başkanı Donald Trump, gelecek yıl yapılacak başkanlık seçimlerini tekrar kazanması durumunda Çin ile yapılacak anlaşmanın daha zorlu olacağını bildirdi.

Çin ile müzakerelerin iyi gittiğini ancak Çin'in yeni bir ABD hükümeti ile anlaşma yapmayı daha çok isteyeceğini belirten Trump, "Ben yeniden (başkanlık seçimlerini) kazandığımda ne olacağını düşünüyorum. (Çin ile) Anlaşma daha da sert olacak. Aynı zamanda Çin'in tedarik zinciri kırılacak, işletmeleri, işleri ve parası gidecek" değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın seçim vaadi Çin

 

​TRUMP, LONDRA BELEDİYE BAŞKANI'NA YÜKLENDİ

Öte yandan, Trump, kendisini ABD'ye yaklaşan Dorian Kasırgası nedeniyle Polonya ziyaretini iptal etmesine rağmen golf oynamakla vakit geçirdiği için eleştiren Londra Belediye Başkanı Sadık Han'a da yüklendi.

Han'ı "Londra'nın beceriksiz belediye başkanı" olarak nitelendiren Trump, diğer siyasilerin saatlerce egzersiz yaptığını, haftalarca seyahat ettiğini ifade etti.

​Kendisinin "çok pahalı" olan golf kursuna gittiğini, ABD'nin eski Başkanı Barack Obama'nın da böyle bir durumda Hawaii'ye gideceğini savunan Trump, "Han, Londra'da tamamen kontrolden çıkan bıçaklı saldırılara odaklanmalı. İnsanlar sokakta yürümeye bile korkuyor. O, bizim işlerimizden uzak durması gereken korkunç bir belediye başkanı" ifadesini kullandı.

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