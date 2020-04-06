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Trump'ın sıtma ilacı önerisi uzmanları ikiye böldü

ABD Başkanı Donald Trump'ın, yeni tip koronavirüs tedavisi için 'çığır açıcı' olarak nitelendirdiği sıtma ilacı, Beyaz Saray'daki uzmanlar arasında tartışma yarattı.

AA |
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Trump'ın sıtma ilacı önerisi uzmanları ikiye böldü

Axios isimli internet sitesinin haberine göre, cumartesi Beyaz Saray'da bir araya gelen Kovid-19 ile Mücadele Görev gücü üyeleri arasında Trump'ın son günlerde sıklıkla bahsettiği "hidroksiklorokin" adlı ilaç konusunda ciddi bir tartışma yaşandı.

Trump'ın sıtma ilacı önerisi uzmanları ikiye böldü

NAVARRO: "İLACIN STOKLANMASI VE DAĞITILMASI DOĞRUYDU"

Beyaz Saray Ticaret Danışmanı Peter Navarro, söz konusu toplantıda Trump'ın ilacın Kovid-19 tedavisinde olumlu sonuç verdiğine dair açıklamalarını destekleyecek bir araştırma dosyasını gündeme getirdi.

Navarro ayrıca, ABD'nin söz konusu ilacı stoklayarak salgın bölgelerine dağıtmasının da doğru bir karar olduğunu savundu.

Trump'ın sıtma ilacı önerisi uzmanları ikiye böldü

FAUCİ: "DAHA TEMKİNLİ OLMALIYIZ"

Bunun üzerine Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün önemli üyelerinden Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Doktor Anthony Fauci ise ilaca yönelik araştırmaların yetersiz olduğunu savunarak Beyaz Saray'ın daha temkinli bir üslup takınması gerektiğini vurguladı.

Fauci'nin söz konusu ilacın Kovid-19 tedavisinde işe yaradığının kanıtlanması için daha çok deneye ihtiyaç duyulduğunu söylemesi üzerine, toplantının yapıldığı odada gerginlik yaşandı.

Beyaz Saray ekibinden bir grup Navarro'yu desteklerken, bir grup da Fauci'nin haklı olduğunu savundu.

Trump'ın sıtma ilacı önerisi uzmanları ikiye böldü

"ANLAŞMAZLIKLAR OLMASI NORMAL"

Navarro ise söz konusu haberi bu sabah CNN televizyonununda katıldığı bir programda doğruladı.

Cumartesi günü bir tartışma yaşandığını kaydeden Navarro, "Aramızda anlaşmazlıklar ve tartışmalar olmasaydı Trump yönetimi bu kadar güçlü olmazdı." dedi.

TRUMP, FAUCİ'NİN SÖZÜNÜ KESMİŞTİ

Öte yandan, sıtma ilacı konusunda yaşanan bu ayrışma dün Trump'ın yaptığı basın toplantısına da yansımıştı.

Trump, bir muhabirin, Fauci'ye "hidroksiklorokin" konusunda sorusunu, Fauci'nin cevaplamasına fırsat vermemiş ve "Fauci belkide 15 kez aynı soruyu yanıtladı." diyerek araya girmişti.

Başkan Trump söz konusu ilaçtan sık sık "Kovid-19 tedavisi için çığır açıcı" olarak bahsetse de uzmanlar, ilacın kullanımına sadece doktorların karar vermesi gerektiğini düşünüyor.

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