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Trump'ın Suriye kararı İngiltere'de yankılandı

İngiltere Savunma Bakanı, Trump'ın açıklamasına şiddetle karşı çıktıklarını söyledi. İngiliz medyası da YPG'nin yalnız bırakılmasından şikayetçi.

Haber Merkezi | 23.12.2018 - 10:16..
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Trump'ın Suriye kararı İngiltere'de yankılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünya siyasetinde dengeleri yerinden oynattı.

ABD Başkanı Donald Trump'a Suriye'den geri çekilme kararı aldıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, birçok ismin istifasına neden oldu.

İki lider arasında alınan karar, İngilizleri de sarstı.

"ŞİDDETLE KARŞI ÇIKIYORUZ"

İngiltere Savunma Bakanı Tobias Ellwood, "Trump'ın, 'DEAŞ yenildi' açıklamasına şiddetle karşı çıkıyoruz. Tehdit, başka aşırıcılık biçimine dönüşmüş haliyle hala canlı bir biçimde sürüyor" diye konuştu.

İngiliz medyası da Donald Trump'ı hedef tahtasına koydu.

TÜRKLERİN İSTEDİĞİ OLUYOR

Ülkede yayın yapan BBC ve The Guardian'da, YPG'nin yalnız bırakılmamasına yönelik yazılar kaleme alındı.

İngiliz medyası, Amerika'nın bölgeden ayrılmasıyla hakimiyetin yüksek oranda Türkiye'ye geçeceğini dile getirdi.


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