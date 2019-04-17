Trump'ın Yemen tasarısını veto etmesine tepki yağdı

ABD Başkanı Donald Trump'a, ülkesinden tepkiler var. Daha önce hem Senato hem de Temsilciler Meclisinde onay alan Yemen tasarısının Trump'ın vetosuna takılmasının ardından, siyaset camiasından tepkiler de gecikmedi. Ayrıca Kongre'de Trump'ın veto kararının geçersiz kılınması için de çağrılar yapıldı.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, yaptığı yazılı açıklamada, veto kararının geçersiz kılınması adımına dair herhangi bir ifadeye yer vermedi.

"AMERİKA'NIN YÜREK BURKAN UTANCI"

Yemen'deki insani krizin sonuçlarının tüm dünyayı etkilediğini belirten Pelosi, "Tüm bunlara rağmen ABD Başkanı, utanmadan Kongrenin her iki kanadında hem Demokratların hem de Cumhuriyetçilerin onayını alan bir tasarıya karşı durmayı seçti. Başkan, seçimini Amerika'nın bu yürek parçalayan krizdeki utanç verici rolü oynamasından yana yaptı." ifadelerini kullandı.

Yemen'deki çatışmanın bir an önce bitmesi çağrısında bulunan Pelosi, Trump'ı da "barışı, siyasetin önüne koymaya" davet etti.