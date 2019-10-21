Trump'tan ateşkes açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki kabine toplantısı öncesi gazetecilere, Türkiye ile ABD arasında Suriye'nin kuzeydoğusuna ilişkin varılan anlaşma konusunda açıklamalarda bulundu.

ATEŞKES SÜRÜYOR

Trump, "Güzel haberler geliyor, ateşkes sürüyor. Sınırdaki çatışmalar nedeniyle birçok Türk hayatını kaybetti, her iki tarafa da bakmalısınız." değerlendirmesinde bulundu.

Barack Obama dönemindeki Suriye politikasını da eleştiren Trump, "DEAŞ o dönemde her yerdeydi. Onları ben yakaladım. Sizden ya da sahte alimlerden daha çok şey biliyorum" diye konuştu.

"BİZ KÜRTLERE 400 YIL DİYE SÖZ VERMEDİK"

ABD Başkanı Donald Trump "Suriye'de ateşkese uyuluyor ufak çatışmalar devam ediyor. Kürtlere sizi 400 yıl koruyacağız diye söz vermedik. Sınırdaki çatışmalar nedeniyle birçok Türk hayatını kaybetti, her iki tarafa da bakmalısınız" dedi.