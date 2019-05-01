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Trump'tan Avrupa'ya: DEAŞ militanlarınızı geri alın

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'de esir alınan Avrupa kökenli terör örgütü DEAŞ militanlarını teslim almadıkları gerekçesiyle Avrupa ülkelerini eleştirdi.

AA | 01.05.2019 - 05:34..
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Trump, Twitter'dan Suriye'de ele geçirdikleri DEAŞ'lı teröristlere ilişkin açıklama yaptı.

Suriye'de DEAŞ ile mücadele kapsamında bin 800 militanın esir alındığını belirten Trump, "Bu tehlikeli mahkumlara ne olacağı konusunda karar alınıyor. Avrupa ülkeleri hiç yardımcı olmuyor. Kendi yararlarına olmasına rağmen mahkumları geri almayı reddediyorlar. İyi değil." ifadesini kullandı.

Trump, geçen aylarda İngiltere, Fransa ve Almanya'nın da dahil olduğu Avrupa ülkelerine benzer bir çağrı daha yapmış, aksi halde teröristleri serbest bırakmak zorunda kalacağını belirtmişti.

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