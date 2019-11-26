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Trump'tan Bağdadi operasyonunda görevli köpeğe madalya

ABD Başkanı Donald Trump, DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonda yaralanan 'Conan' adlı köpeği Beyaz Saray'da ağırlayarak plaket ve madalya verdi.

AA | 26.11.2019 - 00:38..
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Trump'tan Bağdadi operasyonunda görevli köpeğe madalya

ABD Başkanı Donald Trump, eşi Melania Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Bağdadi operasyonunda kullanılan Conan ile Beyaz Saray'ın bahçesinde kameraların karşısına çıktı.

Trump'tan Bağdadi operasyonunda görevli köpeğe madalya

"DÜNYANIN EN ÜNLÜ KÖPEĞİ"

Conan'a operasyondaki katkılarından dolayı bir plaket ve madalya verdiklerini belirten Trump, "Conan şu anda dünyanın en ünlü köpeği. O, Bağdadi operasyonu esnasında neler olduğunu biliyordu." dedi.

Trump'tan Bağdadi operasyonunda görevli köpeğe madalya

"KAHRAMAN, YENİDEN İŞİNİN BAŞINDA"

Trump, "kahraman" olarak söz ettiği Conan'ın operasyonda aldığı yaraların iyileştiğini ve "işinin başına döndüğünü" vurguladı.

Trump ayrıca, Bağdadi operasyonuna katılan özel kuvvet askerleri ile de Beyaz Saray'da bir araya geldiklerini belirtti.

Trump'tan Bağdadi operasyonunda görevli köpeğe madalya

Trump'tan Bağdadi operasyonunda görevli köpeğe madalya

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Trump'tan Bağdadi operasyonunda görevli köpeğe madalya

Trump'tan Bağdadi operasyonunda görevli köpeğe madalya

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