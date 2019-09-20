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Trump'tan Bahreyn Prensi'ne: Çok fazla paranız var

Beyaz Saray'da Veliaht Prens Selman'ı ağırlayan ABD lideri, "Bahreyn'in 700 milyar doları var, bu onlar için fazla." ifadesini kullandı.

AA | 20.09.2019 - 21:36..
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Bahreyn Veliaht Prensi Selman bin Hamad El-Halife resmi temaslarda bulunmak üzere birkaç gün önce geldiği Washignton'da, ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü.

Görüşmede Trump Veliaht Prens Selman'a, "Bahreyn'in 700 milyar doları var, gelecek yıl 718 milyar dolar ve sonraki yıl 738 milyar doları olacak bu çok para, Bahreyn’in çok parası var." dedi.

Trump'tan Bahreyn Prensi'ne: Çok fazla paranız var VİDEO

"EVET BU PARA ÇOK"

Veliaht Prens Selman ise Trump'ın konuşmasına yanıt vererek, “Evet, bu para çok” dedi. 4 gün önce ABD'ye ziyaretinde bulunan El-Halife'nin, ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir araya geldiği kaydedildi.

Trump'tan Bahreyn Prensi'ne: Çok fazla paranız var

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