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Trump'tan Brad Pitt ve Parazit filmine tepki

ABD Başkanı Donald Trump, Oscar’da tarih yazan Parazit filminin Güney Kore yapımı olmasına taktı.

Haber Merkezi | 21.02.2020 - 11:46..
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ABD’nin Colorado eyaletinde bir seçim mitingi düzenleyen Trump, “Akademi Ödülleri bu yıl ne kadar kötüydü, izlediniz mi?” diye sorduktan sonra ödül anonsunu taklit ederek “Ve ödülü kazanan… Güney Kore’den bir film” ifadelerini kullandı.

"TİCARET SORUNUMUZ VAR"

Trump, “Bu da ne demek oluyor? Güney Kore ile ticaret konusunda yeterince sorunumuz var, bir de üstüne yılın en iyi filmi ödülünü veriyorlar. İyi miydi? Bilmiyorum.” diye şikayet etti.

Sanattan ziyade milliyet unsurunu ön plana çıkaran Trump; ‘Rüzgâr Gibi Geçti’ ve ‘Sunset Bulvarı’ gibi ABD klasiklerinin çok daha iyi olduğunu ve bu tarz filmlerin çekilmesi gerektiğini savundu.

Trump'tan Brad Pitt ve Parazit filmine tepki

"KÜÇÜK UKALA ADAM"

Öte yandan Donald Trump’ın hedefinde, ödül töreninde kendisini tiye alan bir konuşma yapan Brad Pitt de vardı.

'Once Upon a Time in Hollywood' filmindeki performansıyla 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' dalında ilk Oscar’ını kazanan Pitt, kabul konuşmasında Trump'ın azil sürecine göndermede bulunmuştu.

Pitt, "Konuşma yapmam için 45 saniyelik sürem olduğunu söylediler. Senato'nun John Bolton'a tanıdığı süreden 45 saniye daha fazla." demişti.

Bu konuşmayı eleştiren Trump, “Hiçbir zaman onun büyük hayranı değildim. Çıktı, ukala bir açıklama yaptı. Küçük ukala adam.” ifadelerini kullandı.

Trump'tan Brad Pitt ve Parazit filmine tepki

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