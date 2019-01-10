Trump'tan Çevre Koruma Ajansı Başkanlığına aday

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çevre Koruma Ajansı (EPA) Başkanlığına geçmişte kömür alanında lobicilik faaliyetleri yürüten Andrew Wheeler'ı aday göstermesi tepki topladı.

Trump, uzun süredir boş olan EPA başkanlığı koltuğuna, halihazırda bu görevi vekaleten yürüten Wheeler'ı aday gösterdi.

Wheeler'ın daha önce kömür alanında lobicilik yapan bir isim olması ise bu görev için doğru kişi olup olmadığı tartışmalarını da beraberinde getirdi.

ÇEVREYİ KORUMAKTAN DAHA BÜYÜK SORUMLULUK YOK

Aday gösterilmesine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Wheeler, "Başkan Trump'ın, beni Çevre Koruma Ajansı Başkanlığı görevine aday göstermesinden dolayı, gururlu ve minnettarım. Benim için, insan sağlığı ve çevreyi korumaktan daha büyük bir sorumluluk yok. Amerikan halkı adına bu önemli görevi yürütmeyi dört gözle bekliyorum." ifadesini kullandı.

Wheeler'in resmi olarak göreve başlayabilmesi için adaylığının Kongre tarafından onaylanması gerekiyor.

EPA Başkanı Scott Pruitt, hakkındaki etik skandallar ve 18 federal dava nedeniyle temmuzda görevinden istifa etmişti, ajansın başına vekaleten Wheleer geçmişti.