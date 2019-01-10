taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4784
Euro
6.3392
Altın
1292.935
Borsa
91156.88
Gram Altın
227.703

Trump'tan Çevre Koruma Ajansı Başkanlığına aday

Çevre Koruma Ajansı Başkanlığına geçmişte kömür alanında lobicilik faaliyetleri yapan Andrew Wheeler Trum tarafından aday gösterildi.

AA | 10.01.2019 - 03:09..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çevre Koruma Ajansı (EPA) Başkanlığına geçmişte kömür alanında lobicilik faaliyetleri yürüten Andrew Wheeler'ı aday göstermesi tepki topladı.

Trump, uzun süredir boş olan EPA başkanlığı koltuğuna, halihazırda bu görevi vekaleten yürüten Wheeler'ı aday gösterdi.

Wheeler'ın daha önce kömür alanında lobicilik yapan bir isim olması ise bu görev için doğru kişi olup olmadığı tartışmalarını da beraberinde getirdi.

ÇEVREYİ KORUMAKTAN DAHA BÜYÜK SORUMLULUK YOK

Aday gösterilmesine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Wheeler, "Başkan Trump'ın, beni Çevre Koruma Ajansı Başkanlığı görevine aday göstermesinden dolayı, gururlu ve minnettarım. Benim için, insan sağlığı ve çevreyi korumaktan daha büyük bir sorumluluk yok. Amerikan halkı adına bu önemli görevi yürütmeyi dört gözle bekliyorum." ifadesini kullandı.

Wheeler'in resmi olarak göreve başlayabilmesi için adaylığının Kongre tarafından onaylanması gerekiyor.

EPA Başkanı Scott Pruitt, hakkındaki etik skandallar ve 18 federal dava nedeniyle temmuzda görevinden istifa etmişti, ajansın başına vekaleten Wheleer geçmişti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Çin'den ABD ve Kanada'ya Huawei misillemesi tehdidi

Çin'den ABD ve Kanada'ya Huawei misillemesi tehdidi

7
2018'de Metrobüsler rekor kırdı

2018'de Metrobüsler rekor kırdı

26
Sarı Yelekliler bu kez İngiltere’de sokağa inecek

Sarı Yelekliler bu kez İngiltere’de sokağa inecek

5
Kar sonrası Düzce'de kartpostallık görüntüler

Kar sonrası Düzce'de kartpostallık görüntüler

1
Yunanistan için erken seçim sinyali

Yunanistan için erken seçim sinyali

3
Tatvan’da trafik kazası: 5 yaralı

Tatvan’da trafik kazası: 5 yaralı

0
Kars’ta bir kişi donmaktan son anda kurtuldu

Kars’ta bir kişi donmaktan son anda kurtuldu

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir