taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3338
Euro
6.09125
Altın
1221.4505
Borsa
93616.45
Gram Altın
209.498

Trump'tan 'Çin anlaşmak istiyor' açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, "Çin bir anlaşmaya varmak istiyor. Bize yapmaya niyetli oldukları şeylerin listesini gönderdiler ve bu uzun bir listeydi." dedi.

AA | 17.11.2018 - 09:16..
  1. Haberler
  2. Dünya

qwe

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in ülkesiyle ticaret sorunlarını çözmek istediğini belirterek, "Çin bir anlaşmaya varmak istiyor. Bize yapmaya niyetli oldukları şeylerin listesini gönderdiler ve bu uzun bir listeydi." dedi.

ÇİN İLE ANLAŞMA

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Çin'in tıkanan ticaret müzakerelerini yeniden başlatmak üzere yeni bir açılımda bulunduğu haberlerini teyit eden Trump, "Çin bir anlaşma varmak istiyor. Bize yapmaya niyetli oldukları şeylerin listesini gönderdiler ve bu uzun bir listeydi." ifadesini kullandı.

TİCARET SAVAŞI SONA EREBİLİR

Trump, Çin'in sunduğu şartların henüz ABD için kabul edilebilir olmadığını ifade etmesine karşın, görüşmelerin iyi gittiğini sözlerine ekledi.

Bu arada, ABD borsalarında endeksler, Trump'ın "dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticaret savaşının sona erebileceği" sinyalini veren açıklamalarının ardından yükseldi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Faturaları azaltmanın basit yöntemleri

Faturaları azaltmanın basit yöntemleri

112
Belhanda'dan kötü haber

Belhanda'dan kötü haber

32
CIA: Kaşıkçı cinayeti emrini Prens bin Selman verdi

CIA: Kaşıkçı cinayeti emrini Prens bin Selman verdi

47
İlber Ortaylı: Atatürk bizimkidir

İlber Ortaylı: Atatürk bizimkidir

14
Katil zanlısının yanıtı: Zevkten öldürdüm

Katil zanlısının yanıtı: Zevkten öldürdüm

44
YPG'liler cenazelerini kaldırmaya devam ediyor

YPG'liler cenazelerini kaldırmaya devam ediyor

28
Emre Aşık ile Yağmur Aşık boşanıyor

Emre Aşık ile Yağmur Aşık boşanıyor

19
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM