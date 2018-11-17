Trump'tan 'Çin anlaşmak istiyor' açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in ülkesiyle ticaret sorunlarını çözmek istediğini belirterek, "Çin bir anlaşmaya varmak istiyor. Bize yapmaya niyetli oldukları şeylerin listesini gönderdiler ve bu uzun bir listeydi." dedi.

ÇİN İLE ANLAŞMA

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Çin'in tıkanan ticaret müzakerelerini yeniden başlatmak üzere yeni bir açılımda bulunduğu haberlerini teyit eden Trump, "Çin bir anlaşma varmak istiyor. Bize yapmaya niyetli oldukları şeylerin listesini gönderdiler ve bu uzun bir listeydi." ifadesini kullandı.

TİCARET SAVAŞI SONA EREBİLİR

Trump, Çin'in sunduğu şartların henüz ABD için kabul edilebilir olmadığını ifade etmesine karşın, görüşmelerin iyi gittiğini sözlerine ekledi.

Bu arada, ABD borsalarında endeksler, Trump'ın "dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticaret savaşının sona erebileceği" sinyalini veren açıklamalarının ardından yükseldi.