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Trump'tan Fransız muhabire olay cevap

işsizlikle ilgili bir soruya cevap veren Trump, başkanlığının çok iyi olduğunu savundu.

Haber Merkezi | 18.10.2019 - 13:51..
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ABD Başkanı Donald Trump, Fransız muhabirin sorusuna cevap verdi.

"İŞSİZLİK DÜŞÜK NASIL OLUYOR?"

Fransız muhabir işsizlikle ilgili ABD Başkanı Trump'a “ABD'de çok düşük bir işsizlik oranına sahipsiniz ve bizim Fransa'da işsizlik oranı çok yüksek. Nasıl oluyor? Yönteminiz nedir?" şeklinde bir soru yöneltti.

"DAHA İYİ BİR BAŞKANIMIZ VAR"

Trump ise bu soruya karşılık olarak, "Belki de bizim sizden daha iyi bir başkanımız vardır." cevabını verdi.

Trump'ın Fransız muhabire işsizlik cevabı İZLE

FRANSIZ BASININDA YANKI UYANDIRDI

ABD Başkanı ile Fransız muhabirin bu diyaloğu sosyal medyada olay oldu. Trump'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u hedef alarak söylediği sözler, Fransız basınında da büyük yankı uyandırdı.

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