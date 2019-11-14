Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Türkiye saatiyle gece yarısı ABD Başkanı Donald Trump'la kameraların karşısına geçti.

İki lider, açıklama yaptıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Amerikalı gazetecilerin ardından Trump, Türk heyetine dönerek; "Türkiye'den arkadaş canlısı bir gazeteci. Arkadaş canlısı lütfen. Burada onlardan çok yok." dedi ve Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan'a söz verdi.

MAZLUM KOBANİ SORUSU

Kaplan, Donald Trump'a şu soruyu yöneltti; "Obama'nın kusurlu dış politikalarını devraldınız. Bu kusurlardan birisi ABD'yi terörist gruplara ortak ettirmekti. PKK ve Suriye'de YPG. Siz bunun ABD-Türkiye ilişkilerine verdiği hasarı düzeltmeye çalışıyorsunuz. Ancak, siz aynı zamanda YPG'nin sözde liderini Beyaz Saray'a davet ettiniz. İsmi Mazlum Kobani. Ve bu kişi Türkiye'de en az 18 terörist saldırıdan sorumlu, bu saldırılarda 184 askerin ve 48 sivilin ölümüne sebep oldu. Bugünkü toplantıdan sonra, hala onu Beyaz Saray'a çağırmayı düşünüyor musunuz? Ki böyle bir şey Türkiye toplumu için son derece gücendirici ve kırıcı olur. Teşekkürler."





Hilal Kaplan'dan Trump'a Mazlum Kobani sorusu VİDEO

"TÜRKİYE ADINA ÇALIŞIYOR OLMAYASIN"

ABD Başkanı Trump, bu soruya cevap verdikten sonra Hilal Kaplan'a göstererek; "Şimdi Başkan'a bir soru sorabilirsin. Aynı gazeteci. Gazeteci olduğuna emin misin? Türkiye hükümeti adına çalışıyor olmayasın, bu sorudan sonra." dedi.