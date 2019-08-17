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Trump'tan Hindistan ve Pakistan'a arabuluculuk

Hindistan'ın Cammu Keşmir'in ayrıcalıklı statüsüne son vermesinin ardından artan gerginlik üzerine Trump'tan Hindistan ve Pakistan'a diyalog çağrısı geldi.

AA | 17.08.2019 - 05:18..
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Trump'tan Hindistan ve Pakistan'a arabuluculuk

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan'ın Cammu Keşmir'in ayrıcalıklı statüsüne son vermesinin ardından artan gerginliğin Hindistan ve Pakistan arasında diyalog yoluyla azaltılması çağrısında bulundu.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA YAPILDI

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Trump ve Pakistan Başbakanı İmran Han telefonda bölgesel gelişmeleri görüştü.

Açıklamada Trump'ın Han'a Hindistan ve Pakistan'ın Cammu Kaşmir sorunu nedeniyle artan gerginliği diyalog yoluyla azaltmaları gerektiğini ilettiği belirtildi.

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