Trump'tan Hindistan ve Pakistan'a arabuluculuk

Düğünde kimliği belirsiz kişiler tarafından tabancayla açılan ateş sonucu mermilerin isabet ettiği 3 kişi yaralandı.

4

Marmaris'te tatilciler arkalarında tonlarca çöp bıraktı

Bayram tatilinin bitmesiyle en çok tatilci çeken yerlerden olan Marmaris'te 5 günlük sürede 3 bin ton çöp toplandı.