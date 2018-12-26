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Trump'tan Irak askerlerine sürpriz ziyaret

ABD Başkanı Donald Trump, Irak'taki Amerikan askerlerini ziyaret etti.

Haber Merkezi | 26.12.2018 - 22:55..
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Trump'tan Irak askerlerine sürpriz ziyaret

ABD Başkanı Donald Trump, yılbaşı öncesi Irak’ın Anbar ilindeki Ayn El Esad hava üssüne sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Amerikan askerleriyle bir araya gelen Trump, eşi Melanie Trump ile birlikte hatıra fotoğraf çektirdi.

Trump'tan Irak askerlerine sürpriz ziyaret

TRUMP: BİRÇOK İNSAN BENİM GİBİ DÜŞÜNMEYE BAŞLAYACAK

ABD Başkanı Trump buradaki sohbette sözü Suriye'deki çekilme kararına getirirek, "Suriye'den çekilme konusunda birçok insan benim gibi düşünmeye başlayacak" dedi.

Trump'tan Irak askerlerine sürpriz ziyaret

"IRAK'TAN ÇEKİLME KARARIMIZ YOK"

Öte yandan Trump, "Irak'tan çekilme planımız yok. Suriye'de bir şey yapmak için Irak'ı üs olarak kullanabiliriz" diye konuştu.

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