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Trump'tan İran'a tehdit: Büyük bir bedel ödeyecekler

ABD Başkanı Donald Trump, Irak'taki herhangi bir Amerikan tesisine yapılacak herhangi bir saldırıdan İran'ı sorumlu tutacağını söyledi.

Haber Merkezi | 01.01.2020 - 08:57..
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Irak'taki son durumla ilgili ABD Başkanı Donald Trump tehditvari bir paylaşım yaptı.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Trump, ABD'nin Bağdat'taki büyükelçiliğinin güvende olduğunu ve birçok Amerikan askerinin bölgeye nakledildiğini belirtti.

"TAMAMEN İRAN SORUMLU OLACAKTIR"

Trump, Irak Cumhurbaşkanı Behrem Salih ile Başbakanı Adil Abdülmehdi'ye, ABD'nin çağrısına hızlı bir şekilde yanıt verdikleri için teşekkür etti. Trump, İran'ı açık bir şekilde hedef alarak, "Irak'taki herhangi bir tesisimizde herhangi bir can kaybından, yaralanmadan veya zarardan tamamen İran sorumlu tutulacaktır. O durumda çok büyük bir bedel ödeyecekler. Bu bir uyarı değil, tehdittir." ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, Irak'ta yaşanan durumun, 2012 yılında Libya'nın Bingazi şehrindeki Amerikan elçiliğinde yaşanan durumun tam tersi olduğunu savundu.

Trump'tan İran'a tehdit: Büyük bir bedel ödeyecekler

IRAK BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞME

Kısa bir süre önce Irak Başbakanı Abdülmehdi ile telefonda görüşen Trump, Amerikan vatandaşlarının ve tesislerinin güvenliğinin sağlanması gerektiğini dile getirmişti.

ABD, 5 HEDEFİ VURDU

ABD'nin Hizbullah Tugaylarına yönelik saldırısı İran'a yakınlığı ile bilinen Ketaib Hizbullah örgütü Irak'ın Kerkük bölgesindeki koalisyon güçlerine bir saldırı düzenlemiş, saldırı sonucunda bir Amerikan vatandaşı hayatını kaybederken, 4 Amerikan askerinin yanı sıra 2 Irak askeri de yaralanmıştı. Bunun üzerine ABD Savunma Bakanlığı, Hizbullah Tugaylarına ait Irak ve Suriye'deki 5 hedefi vurduklarını duyurmuştu.

28 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Irak Savunma Bakanlığı ise söz konusu örgütün, Enbar'daki El-Harş ve Sellum bölgelerindeki iki mevzisine ABD tarafından üç hava saldırısı yapıldığını açıklamıştı. Irak Sağlık Bakanlığı, Haşdi Şabi bünyesindeki Hizbullah Tugaylarının Enbar'daki üslerine düzenlenen saldırıda 28 kişinin öldüğünü, 48 kişinin yaralandığını bildirmişti.

MİLİS OLUŞUMLARDAN BİRİ

Hizbullah Tugayları ya da "Irak Hizbullahı" şeklinde tanımlanan İran destekli örgüt, Haşdi Şabi'nin bünyesindeki milis oluşumlardan biri olarak biliniyor.

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