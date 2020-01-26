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Trump'tan İran'a: Yaptırımlar sürecek

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın yaptırımlar kaldırılırsa ABD ile müzakerelere dönülebileceği teklifini 'Hayır, teşekkürler!' diyerek reddetti.

AA | 26.01.2020 - 07:26..
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ABD Başkanı Donald Trump Trump, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in yaptırımların kaldırılması durumunda ülkesinin müzakerelere açık olduğu yönündeki sözlerine Twitter hesabından yanıt verdi.

"HAYIR, TEŞEKKÜRLER!"

Donald Trump, ''İran Dışişleri Bakanı, İran'ın yaptırımlar kaldırılırsa müzakere etmek istediğini söylüyor. Hayır, teşekkürler!'' paylaşımında bulundu.

Trump'tan İran'a: Yaptırımlar sürecek

ZARİF: "BEYAZ SARAY'DA KİMİN OTURDUĞU ÖNEMLİ DEĞİL"

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Alman Der Spiegel dergisine yaptığı açıklamada, ''Bizim için Beyaz Saray'da kimin oturduğunun bir önemi yok, önemli olan nasıl hareket ettikleri. Trump yönetimi geçmişteki hatasını düzeltebilir, yaptırımları kaldırabilir ve müzakere masasına geri dönebilir. Biz hala müzakere masasındayız, ayrılanlar onlar.'' değerlendirmesinde bulunmuştu.

Trump'tan İran'a: Yaptırımlar sürecek

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