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Trump'tan Kanada Başkanı Trudeau'ya: İkiyüzlü

Liderlerin kendi aralarındaki sohbetleri sık sık kameralara takılırken Trump, arkasından konuşan Kanada Başbakanı Trudeau'ya "Önce ödemesi gereken parasını ödesin" dedi.

Haber Merkezi | 04.12.2019 - 16:52..
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Trump'tan Kanada Başkanı Trudeau'ya: İkiyüzlü

NATO zirvesi için bir araya gelen 29 ülkenin liderlerinin görüşmesi tamamlandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte, ABD Başkanı Trump'ın dedikodusunu yaparken yakalanmıştı.

TRUMP'IN DEDİKODUSUNU YAPTI

Trump'ın dün 2 saatten fazla gazetecilerle konuşmasına şaşıran Kanada Başbakanı Trudeau, "40 dakikalık basın toplantısına katıldığı için geç kaldı." derken kameralara yansıdı.

Trump'tan Kanada Başkanı Trudeau'ya: İkiyüzlü ViDEO

TRUMP, KANADA BAŞBAKANI'NA İKİYÜZLÜ DEDİ

Londra'daki NATO toplantısında Merkel'in yanında Trump, Kanada Başbakanı Trudeau'ya "ikiyüzlü" dedi.

Muhabir: Trudeau'nun, hakkınızda söylediklerini duydunuz mu?

Trump: "İkiyüzlü ...ödemesi gereken yüzde 2'yi ödemiyor, ödeyecek. Kanada'nın parası var."

Trump'tan Kanada Başkanı Trudeau'ya: İkiyüzlü

NATO zirvesinde Trump'ın dedikodusunu yaptılar ViDEO

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