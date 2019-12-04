NATO zirvesi için bir araya gelen 29 ülkenin liderlerinin görüşmesi tamamlandı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte, ABD Başkanı Trump'ın dedikodusunu yaparken yakalanmıştı.
TRUMP'IN DEDİKODUSUNU YAPTI
Trump'ın dün 2 saatten fazla gazetecilerle konuşmasına şaşıran Kanada Başbakanı Trudeau, "40 dakikalık basın toplantısına katıldığı için geç kaldı." derken kameralara yansıdı.
Trump'tan Kanada Başkanı Trudeau'ya: İkiyüzlü ViDEO
TRUMP, KANADA BAŞBAKANI'NA İKİYÜZLÜ DEDİ
Londra'daki NATO toplantısında Merkel'in yanında Trump, Kanada Başbakanı Trudeau'ya "ikiyüzlü" dedi.
Muhabir: Trudeau'nun, hakkınızda söylediklerini duydunuz mu?
Trump: "İkiyüzlü ...ödemesi gereken yüzde 2'yi ödemiyor, ödeyecek. Kanada'nın parası var."