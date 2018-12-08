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Trump'tan kendisini eleştiren eski bakanına yanıt: Aptal

Eski bakan Tillerson Trump'ı anlattı, katıldığı bir televizyon programında ABD Başkanı Trump'ı anlattı.

Haber Merkezi | 08.12.2018 - 07:08..
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Trump'tan kendisini eleştiren eski bakanına yanıt: Aptal

Tillerson, Trump'la çalışmasına ilişkin "Benim için zor olan şey, disiplinli, oldukça süreç odaklı ExxonMobil şirketinden gelip oldukça disiplinsiz, okumayı sevmeyen, brifing raporlarını okumayan ve birçok şeyin detaylarına bakmayı sevmeyen ve sadece 'ben buna inanıyorum' diyen bir adamla çalışmaktı." ifadelerini kullandı.

Trump'ın genellikle içgüdüleriyle hareket ettiğini ve bunun da zaman zaman fevrilik gibi göründüğünü anlatan Tillerson, "Fevri davranmak istemiyor aslında. Gerçekten içgüdüleri ile hareket etmeye çalıştığını düşünüyorum." diye konuştu.

Trump'tan kendisini eleştiren eski bakanına yanıt: Aptal

"BU KANUNLARI İHLAL EDİYOR' DERDİM"

Tillerson "Çok sık bir şekilde Başkan 'bunu yapmak istiyorum ve şöyle yapmak istiyorum' derdi. Ve ben de ona 'Sayın Başkan ne yapmak istediğinizi anlıyorum ama bunu yapamazsınız, bu kanunları ihlal ediyor' derdim." ifadesini kullandı.
Trump'ın Twitter kullanımını da eleştiren eski bakan, Amerikan halkının Trump'ın sosyal medya paylaşımlarıyla yetinmesinin kendisine rahatsızlık verdiğini belirtti.
Eski Exxon Mobil Üst Yöneticisi Tillerson, Trump'ın ilk kabinesinde dışişleri bakanı olarak bir yılı aşkın süre görev yaptı.
Trump ile özellikle Kuzey Kore ve Körfez ülkeleri politikalarında sık sık çatışan Tillerson, Trump tarafından 13 Mart'ta görevinden alınmıştı.
Trump'ı "moron" diye tanımladığı da iddia edilen Tillerson'ın yerine İran karşıtlığıyla tanınan ve o tarihte CIA Direktörlüğü görevini yürüten Mike Pompeo getirilmişti.

TRUMP'TAN SERT TEPKİ

Diğer taraftan Trump ise twitter hesabı üzerinden Tillerson'a yanıt verdi.

"BİR KAYA KADAR APTALDI"

Trump paylaşımında, "Mike Pompeo çok iyi çalışıyor. Selefi Rex Tillerson gerekli mental kapasiteye sahip değildi. Bir kaya kadar aptaldı, kendisinden yeterince hızlı kurtulamadım. Feci şekilde tembeldi. Şimdi artık dışişlerinde tamamen yeni bir durum ve büyük bir motivasyon var." ifadelerini kullandı.
Trump, Tillerson'ı dışişleri bakanlığı görevine getirdiğinde ise "Dışişleri bakanı olmak üzere dünyanın gerçek anlamda en büyük iş liderlerinden birini seçtim. ExxonMobil CEO'su ve Başkanı Rex Tillerson." paylaşımında bulunmuştu.

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