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Trump’tan Keşmir için ara buluculuk teklifi

Imran Khan ile bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan’ın Hindistan ile arasındaki Keşmir sorunu için ara buluculuk yapmaya hazır olduğunu söyledi.

İHA | 22.07.2019 - 22:53..
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ABD’nin başkenti Washington’a gelen Pakistan Başbakanı Imran Khan, ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi.

Trump, Pakistan’ın Hindistan ile anlaşmazlık yaşadığı Keşmir sorunu için ara buluculuk yapmaya hazır olduğunu söyledi.

TRUMP:MODİ HAKEM OL DEDİ

Trump, Hindistan Devlet Başkanı Narendra Modi’nin de diyalog için istekli olduğunu kaydederek, “İki hafta önce Modi ile birlikteydim ve bu konu hakkında konuştuk ve ve bana ‘Bir ara bulucu ya da hakem olmak ister misiniz?’ dedi. ‘Nerede?’ dedim, ‘Keşmir’ dedi. Çünkü yıllardır devam eden bir sorun. Bence çözülmesini istiyorlar ve Imran Khan da çözülmesini istiyor. Yardım edebilirsem ara bulucu olmayı çok isterim” dedi.

KHAN: İNSANLAR TRUMP'A DUA EDER

Imran Khan ise Trump’a cevap olarak, “Aracılık edebilir ve çözebilirseniz. 1 milyardan fazla insan size dua edecektir” dedi.

Trump’tan Keşmir için ara buluculuk teklifi

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