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Trump'tan Kim'e: Koronaya karşı iş birliği yapalım

ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a mektup göndererek koronavirüs ile mücadelede iş birliği teklif etti.

AA | 22.03.2020 - 14:32..
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ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore ile iyi ilişkiler kurmanın yollarını arıyor.

Bu kapsamda Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a hitaben yazdığı mektupta, koronavirüs salgınıyla ilgili iş birliği teklifinde bulundu.

KİM'E KORONAVİRÜS MEKTUBU

Yonhap ajansının, Kuzey Kore resmi ajansı KCNA'ya dayandırdığı habere göre, Trump'ın bu adımı Pyongyang yönetimi tarafından memnuniyetle karşılandı.

Mektubun, liderler arasındaki kararlı ilişkinin güzel bir örneği olduğu ancak bunun iki ülke ilişkileri açısından olumlu yorumlanmasında acele edilmemesi gerektiği ifade edildi.

Trump'tan Kim'e: Koronaya karşı iş birliği yapalım

KUZEY KORE'DE AÇIKLANAN VAKA YOK

Öte yandan Beyaz Saray ise henüz konuya ilişkin açıklama yapmadı.

Kuzey Kore'de şimdiye kadar açıklanan herhangi bir koronavirüs vakası bulunmazken ülkede binlerce kişinin, virüsün bulaşmış olma ihtimaline karşı tıbbi gözetim altında tutulduğu iddia ediliyor.

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