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Trump'tan korona tedavisinde iki ilginç öneri

Koronavirüsün sıcak ortamlarda daha az yaşadığına işaret eden ABD Başkanı Trump, vücuda ışın verilmesi ya da dezenfektanların enjekte edilmesini önerdi.

AA |
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Trump'tan korona tedavisinde iki ilginç öneri

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüsün tedavisine ilişkin yeni öneriler sundu.

Koronavirüs ile Mücadele Görev Gücü'nün Beyaz Saray'daki günlük basın toplantısının ardından gündem değerlendirildi.

"SICAKLIĞI ARTIRMAK VİRÜSÜN ALEYHİNE"

ABD İç Güvenlik Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Müşaviri William Byran, virüsün sıcaklık ve güneş ışığından nasıl etkilendiğine ilişkin bir sunum yaptı.

Byran, "Bugüne kadar yaptığımız en etkili araştırma, güneş ışınlarının hem havadaki hem de yüzeydeki virüsü öldürdüğünü görmemizdi. Sıcaklık ve nem de benzeri bir etki yaratıyor. Sıcaklığı ve nemi artırdığınızda bu, virüsün daha çok aleyhine oluyor." bilgisini paylaştı.

Trump'tan korona tedavisinde iki ilginç öneri

IŞIN YA DA DEZENFEKTAN ENJEKTESİ ÖNERİSİ

Bunun üzerine Trump'tan virüs ile mücadeleye ilişkin ilginç bir öneri geldi.

Trump, "Ultraviyole ya da çok güçlü bir ışını vücuda aldığımızı düşünelim. Bu deri yoluyla ya da başka bir yolla olabilir. Bunu test edebilirsiniz. Pek dezenfektanları vücuda enjekte edeceğimiz bir yol var mıdır? Belki de içimizde bir çeşit temizlik yapabiliriz. Biliyorsunuz, virüs ciğerlere iniyor. Buna bir bakmak ilginç olabilir." dedi.

Byran ise Trump'ın bu önerisinin mümkün olmadığını söyledi.

"DOKTOR DEĞİLİM SONUÇTA"

Trump, toplantının ilerleyen saatlerinde, Koronavirüs ile Mücadele Görev Gücü'nde yer alan Doktor Deborah Birx'e dönerek, "Işık ve sıcağın, tedavi olarak kullanılıp kullanılmayacağına bir bakmalısınız. Belki işe yarar, belki yaramaz. Doktor değilim sonuçta." diye konuştu.

Birx ise, "Bunun tedavi olarak kullanılabileceğini sanmıyorum." yanıtını verdi.

Trump'tan korona tedavisinde iki ilginç öneri

484 MİLYAR DOLARLIK EK BÜTÇE

Temsilciler Meclisi'nin koronavirüs ile mücadelede kullanılmak üzere 484 milyar dolarlık ek bütçe tasarısını onayladığını anımsatan Trump, bu durumdan memnun olduğunu kaydetti.

Trump, söz konusu yasa tasarısını bu gece onaylayabileceğini kaydetti.

Bir önceki virüs paketinden yararlanan Harvard, Princeton ve Stanford gibi üniversitelerin bu parayı iade ettiğini belirten Trump, söz konusu üniversitelere teşekkür etti.

Trump'tan korona tedavisinde iki ilginç öneri

"AŞIYI BULMAYA YAKINIZ AMA..."

Trump, "ABD'de 23 eyalette vaka sayıları azaldı, ayrıca 46 eyalette koronavirüs belirtisi gösteren kişilerin sayısında azalma var. Ekonomileri tekrar faaliyete geçiriyor olmamız heyecan verici ama bu, virüse karşı gardımızı düşüreceğimiz anlamına gelmez." diye konuştu.

Almanya, İngiltere gibi ülkelerin yanı sıra, ABD'de de virüse karşı aşı geliştirme çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Trump, "Aşıyı bulmaya yakınız ama bu aşının test edilmesine çok yakın değiliz. Biliyorsunuz aşıyı test etmeniz lazım ve uzun zaman alıyor." dedi.

Trump'tan korona tedavisinde iki ilginç öneri

SOSYAL MESAFE ÖNLEMLERİ UZATILACAK

Trump, Beyaz Saray'ın koronavirüs önlemleri konusunda yayımladığı önlem planının ne zaman biteceğine ilişkin, "Kendimizi güvende hissedene kadar, sosyal mesafe önlemlerini uzatacağız." ifadesini kullandı.

"VİRÜS, SICAK VE NEMLİ ORTAMLARDA TUTUNAMIYOR"

Virüsün ilerleyişini yakından takip ettiklerini ve her gün virüs hakkında yeni bir şey öğrendiklerini vurgulayan Trump, "Federal araştırmaların sonucunda, virüsün daha soğuk ve kuru ortamlarda daha iyi yaşadığı, daha sıcak ve nemli ortamlarda ise çok tutunamadığı görüldü." bilgisini paylaştı.

Trump'tan korona tedavisinde iki ilginç öneri

"YAZ BAŞINDA DURUMUMUZ DAHA İYİ OLABİLİR"

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ise, ABD'deki birçok eyaletteki durumun iyiye gittiğine işaret ederek, "Yaz başında ülke olarak durumumuz daha iyi olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkede yapılan test sayısının 5 milyona yaklaştığını kaydeden Pence, eyaletlere de, ekonomilerini Beyaz Saray'ın yayınladığı eylem planı çerçevesinde açmaları, bir anda her şeyi eskiye döndürmeye çalışmamaları konusunda uyarıda bulundu.

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