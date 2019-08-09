taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4839
Euro
6.1415
Altın
1506.42
Borsa
99208.49
Gram Altın
265.32

Trump'tan Macron'a: İran'a karışık sinyaller gönderme

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u ABD politikasının önünü kesmek ve 'İran'a karışık sinyaller göndermekle' suçladı.

AA | 09.08.2019 - 07:35..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

ABD Başkanı Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda Fransız mevkidaşı Macron'a yüklendi.

Trump, paylaşımında "İran'ın ciddi bir mali sıkıntısı var. Umutsuzca ABD ile görüşmek istiyorlar ancak bizi temsil etmeye çalışanlar, buna Fransa Cumhurbaşkanı Macron da dahil, onlara karışık sinyaller veriyor" ifadelerini kullandı.

Trump'tan Macron'a: İran'a karışık sinyaller gönderme

AB ÜLKELERİ, ABD'YE KARŞI İRAN'IN YANINDA

Trump yönetimi uzun bir süredir İran'a sert yaptırımlar uygulasa da bazı aracılarla İran ile iletişim kanalları oluşturmaya çalışmıştı.

Başta Fransa ve Almanya olmak üzere bir dizi Avrupa Birliği (AB) ülkesi de yaptırımlara karşı İran ile alternatif ticari mekanizmalar oluşturmaya çalışmıştı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Pakistan: Hindistan tahrikleri sürerse uygun yanıtı alır

Pakistan: Hindistan tahrikleri sürerse uygun yanıtı alır

29
ABD: Türkiye ile ortak mutabakattan memnunuz

ABD: Türkiye ile ortak mutabakattan memnunuz

116
Hatay'da askeri depoda patlama

Hatay'da askeri depoda patlama

28
Yeni Malatyaspor Avrupa Ligi'nde Partizan'a yenildi

Yeni Malatyaspor Avrupa Ligi'nde Partizan'a yenildi

16
Bakan Soylu: Denizli'de 390 evde hasar meydana geldi

Bakan Soylu: Denizli'de 390 evde hasar meydana geldi

20
Polis eşi öğretmenlerin tayin çıkmazı

Polis eşi öğretmenlerin tayin çıkmazı

25
4500 yıllık maya ile ekmek pişirdi

4500 yıllık maya ile ekmek pişirdi

10
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir