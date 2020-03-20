taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.5625
Euro
6.9963
Altın
1485.07
Borsa
85795.79
Gram Altın
313.021
Bitcoin
41318.43

Trump NBC muhabirini azarladı

Muhabirin korona sorusuna sinirlenen Trump, "Çok kötü bir gazetecisin" diye yanıt verdi.

Haber Merkezi | 20.03.2020 - 22:20..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüs görev gücüyle düzenlediği basın toplantısı gergin anlara sahne oldu.

Toplantıya Trump ile NBC muhabiri Peter Alexander arasındaki diyalog damga vurdu.

Trump, Alexander'ın "Korona nedeniyle yaklaşık 200 ölü, 14.000 hasta var. Korku içinde bekleyen ABD'lilere ne söylemek istersiniz?" sorusuna, kendine has üslubu ile cevap verdi.

Trump basın toplantısında muhabiri azarladı İZLE

ÇOK KÖTÜ BİR GAZETECİSİN

Trump Alexander'ı eleştirerek "Bu çok çirkin bir soru. Sen şu anda Amerikan halkına çok kötü bir sinyal veriyorsun. Onların sadece cevaplara ve yardıma ihtiyacı var. Senin yapmaya çalıştığın şey sadece sansasyon yaratmak. Gerçekten çok kötü bir gazetecisin. Kendinden utanmalısın" ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir
Uçuşların durdurulduğu ülkelerde kalan Türklere dönüş fırsatı
Uçuşların durdurulduğu ülkelerde kalan Türklere dönüş fırsatı.
Eski erkek arkadaşına kızan genç kız, dükkan kundakladı
Mersin’de bir genç kız, eski erkek arkadaşına kızıp babasının marketini kundaklayıp kayıplara karıştı.
Motorin, benzin ve LPG fiyatına zam
EPGİS, gece yarısından geçerli olmak üzere motorin, benzin ve LPG fiyatlarına zam yapılacağını duyurdu.
Erzurum'da yaşlı adam evinde yanmış halde bulundu
Piknik tüpünün tutuşmasıyla çıkan yangında, yaşlı adam hayatını kaybetti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İtalya'da insanlar sokaklarda ölmeye başladı
İtalya'da insanlar sokaklarda ölmeye başladı
191
Koronavirüsten kurtarılan kadının bavul sitemi
Koronavirüsten kurtarılan kadının bavul sitemi
1340
İtalya'da koronadan ölenlerin yaşa göre dağılımı
İtalya'da koronadan ölenlerin yaşa göre dağılımı
91
Aydın Doğan banka kuruyor
Aydın Doğan banka kuruyor
237
Burak Akkul, yoğun bakımda
Burak Akkul, yoğun bakımda
262
Çinliler SARS'tan sonra korona konusunda uyarıldı
Çinliler SARS'tan sonra korona konusunda uyarıldı
560
Enver Aysever'e soruşturma açıldı
Enver Aysever'e soruşturma açıldı
741
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir