Trump'tan Putin’e yardım teklifi

Rusya'nın Sibirya bölgesinde çıkan yangında, 3 milyon hektarlık orman küle döndü. Bir haftadır devam eden yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor, ancak yangın hala söndürülemedi.

TRUMP'TAN YARDIM TEKLİFİ

Kremlin tarafından yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinde ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i aradı.

İkili arasında gerçekleşen görüşmede, Rusya’nın Sibirya bölgesinde 1 haftadır devam eden orman yangını konusu ele alındı. Trump, Putin’e orman yangınının söndürülmesiyle ilgili yardım teklifinde bulundu.

PUTİN, TRUMP'IN TEKLİFİNİ REDDETTİ

Putin ise, yangının söndürülmesi için güçlü bir hava grubunun oluşturulduğunu ve personel arttırılmasına gidildiğini, bu nedenle yardıma ihtiyaç duymadıklarını belirtti.

Kremlin’den yapılan açıklamada, Trump’ın teklifine karşılık Putin’in, teklif nedeniyle ABD ile Rusya arasındaki güçlü ilişkilerin kurulması yönünde iyi bir adım olduğunu belirttiği aktarıldı.

RUS ORDUSU DEVREDE

1 haftadır söndürülemeyen yangın için Putin, bölge valileri ve Rusya Acil Durumlar Bakanlığı yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirdi. Ayrıca Rusya Savunma Bakanlığı’na talimat vererek, askerden yangının söndürülmesi çalışmalarında etkin rol oynamasını istedi.

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Savunma Bakanlığı da bunun üzerine 10 uçak ve 10 helikopteri olay yerine gönderdi.

Sibirya bölgesinde 3 milyondan fazla ormanlık alan yanarken; İrkutsk, Krasnoyarsk, Zabaykalsk, Yakutistan ve Buryatya bölgelerinde acil durum ilan edildi.

PAPAZLARDAN YÜRÜYÜŞ

20 farklı bölgeden 500 yerleşim biriminin dumandan etkilendiği ve 15 bin görevlinin bölgeye sevk edildiği öğrenildi. Orman yangınları nedeniyle bölgede hava sıcaklığı artış gösterirken Rusya Meteoroloji Ajansı, Sibirya bölgesinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin 10 derece üstünde seyrettiğini açıkladı.

Bölgede yaşanan yangınlar nedeniyle halkın tepkisi de ağır oldu. Ruslar Sibirya’daki yangının söndürülememesi nedeniyle Kremlin ve hükümeti suçlarken, Krasnoyarsk’ta görev yapan papazlar da yangının söndürülememesinden hükümeti sorumlu tutarak yürüyüş düzenledi.