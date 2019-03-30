taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5796
Euro
6.239
Altın
1292.25
Borsa
93784.18
Gram Altın
231.604

Trump'tan rüzgar enerjisine veto

ABD Başkanı Donald Trump, "Rüzgar hakkında çok şey bilirim" diyerek mitingde ve Fox News'da rüzgar enerjisiyle ilgili yine düşündürücü açıklamalar yaptı.

Haber Merkezi | 30.03.2019 - 17:37..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

ABD'de Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in 2016 seçimlerinde kendisiyle Rusya arasında herhangi bir gizli anlaşma saptanmadığına dair raporuyla zafer kazanan Başkan Donald Trump, Michigan eyaletinde düzenlediği mitingde rüzgar gibi esti.

Selefi Barack Obama'nın tüm çevreci düzenlemelerini iptal etmesi, BM'nin Paris İklim Anlaşması'ndan çıkması, kömür sektörüne ağırlık vermesiyle tanınan Trump, yenilenebilir enerjiye karşıtlığını bir kez daha dile getirdi.

"YELDEĞİRMENLERİ, VINNNNN"

2018 başkanlık seçimini Demokrat Partili rakibi Hillary Clinton kazanmış olsaydı neler olabileceğinden söz açan Trump, rüzgar enerjisiyle ilgili tasavvurunu şöyle tasvir etti:

"Clinton gelseydi rüzgar yapıyor olacaktınız. Yeldeğirmenleri. Vınnnnn. Ve eğer esmezse o gece televizyonu unutun. 'Sevgilim, televizyon izlemek istiyorum.' 'Üzgünüm, izleyemezsin, rüzgar esmiyor.' Ben rüzgar hakkında çok şey bilirim."

"RÜZGAR ENERJİSİNE DAYANSAYDIK ​RUSYA İLE RAKABET EDEMEZDİK"

İlk bakışta kendi kendisiyle dalga geçtiği de düşünülebilecek Trump, hızını alamayıp aynı görüşleri Fox News'a verdiği mülakatta da dile getirdi. Kendisine muhalif medyanın ve çevrelerin Mueller soruşturmasına yaklaşımıyla ilgili eleştiri bombardımanına geçen ABD Başkanı şöyle devam etti:

"Rusya'ya karşı kimse benden daha sert olmadı. Enerji konusunda, petrol ve gazda da öyleydik. Hep Rusya ile rekabet içindeydik. Ukrayna'ya bakın, pek çok farklı düzeyden bakın. Ordumuza bakın."

Ya enerjimizi rüzgardan alıyor olsaydık, bu yürümezdi, çünkü rüzgar bazen eser, bazen esmez ve bu da pek çok sorun çıkarır."

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Beren Saat'in yüzü gülmeye başladı

Beren Saat'in yüzü gülmeye başladı

89
Saadet Partisi'nde bir aday daha HDP yüzünden istifa etti

Saadet Partisi'nde bir aday daha HDP yüzünden istifa etti

148
Kandil'e 'Pençe operasyonu'

Kandil'e 'Pençe operasyonu'

105
Adana'da tesettürlü kadınlara saldıran şahıs yakalandı

Adana'da tesettürlü kadınlara saldıran şahıs yakalandı

491
Avrasya Araştırma'nın 31 Mart yerel seçim anketi

Avrasya Araştırma'nın 31 Mart yerel seçim anketi

174
Mesut Özil ile Amine Gülşe Alman medyasının hedefinde

Mesut Özil ile Amine Gülşe Alman medyasının hedefinde

126
ABD'den Rusya'ya Venezuela 'ihtarı'

ABD'den Rusya'ya Venezuela 'ihtarı'

113
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir