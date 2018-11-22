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Trump'tan Suudi Arabistan'a teşekkür

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda petrol fiyatlarının düşüşüne işaret ederek Suudi Arabistan'a teşekkür etti.

Haber Merkezi | 22.11.2018 - 21:15..
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Trump'tan Suudi Arabistan'a teşekkür

ABD Başkanı Donald Trump, petrol fiyatlarının düşmesinden dolayı Suudi Arabistan’a teşekkür etti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, petrol fiyatlarındaki düşüşü büyük bir vergi indirimine benzeten Trump, şu ifadeleri kullandı:

"HAYDİ DAHA AŞAĞI ÇEKELİM"

“Petrol fiyatları düşüyor. Bu, ABD ve dünya için büyük bir vergi indirimi gibi ve harika. Tadını çıkarın. (Batı Teksas tipi petrolün varil fiyatı) Kısa süre önce 82 dolardı şimdi 54 dolar. Teşekkürler Suudi Arabistan. Ama haydi daha aşağı çekelim"

Trump'tan Suudi Arabistan'a teşekkür

Trump dün de Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kendi ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesine karşın "ABD’nin Suudi Arabistan’la sarsılmaz partnerliğini devam ettirmek” istediğini bildirmişti.

"EĞER VAZGEÇERSEK PETROL FİYATLARI TAVAN YAPACAK"

Suudi Arabistan ile yaptıkları silah anlaşmalarını iptal etmeyeceklerini belirten Trump, "100 milyarlarca dolardan vazgeçmeyeceğiz. Eğer vazgeçersek petrol fiyatları tavan yapacak." iddiasında bulunmuştu.

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