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Trump'tan tartışma yaratan Kuzey Kore paylaşımı

ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Bugün açıklanan Kuzey Kore yaptırımlarını geri alıyorum' şeklindeki tweet'i, soru işaretlerine neden oldu.

AA | 23.03.2019 - 05:16..
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Trump'tan tartışma yaratan Kuzey Kore paylaşımı

ABD Başkanı Trump'ın Twitter'dan yaptığı Kuzey Kore paylaşımı Amerikan kamuoyunda yeni bir tartışma yarattı.

"KUZEY KORE'YE EK YAPTIRIMLAR GERİ ÇEKİLECEK"

Trump, paylaşımında, "Kuzey Kore üzerinden mevcut yaptırımlara büyük miktarda ilave yaptırımların getirileceği ABD Hazine Bakanlığı tarafından bugün açıklandı. Bu ilave yaptırımların geri çekilmesi talimatını verdim." ifadelerini kullandı.

Trump'tan tartışma yaratan Kuzey Kore paylaşımı

"AÇIKLANMAYAN YAPTIRIM" ALAY KONUSU OLDU

Kısa sürede kamuoyunda tartışmalara neden olan açıklama, bugün ABD yönetiminin Kuzey Kore'ye ilişkin herhangi bir yaptırım kararı almamış olması dolayısıyla ilgi çekti. Amerikan medyası açıklamayı, "Trump, açıklanmayan yaptırımları geri çekti." şeklinde yorumlanırken, kısa süre sonra Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders'tan da bir değerlendirme geldi.

Trump'tan tartışma yaratan Kuzey Kore paylaşımı

"BAŞKAN TRUMP, KİM'İ SEVİYOR"

ABD Başkanı Trump ile Florida'da bulunan Sözcü Sanders, basın mensuplarına, "Başkan Trump Kuzey Kore lideri Kim'i seviyor ve bu yaptırımların gerekli olduğunu düşünmüyor." açıklamasını yaptı.

Ancak Beyaz Saray, açıklandığı söylenen Kuzey Kore yaptırımlarının ne olduğunu belirtmedi.

Trump'tan tartışma yaratan Kuzey Kore paylaşımı

SON BULUŞMADA ANLAŞAMADILAR

Trump ile Kuzey Kore lideri Kim, 12 Haziran 2018'de Singapur'da yapılan tarihi zirvede ilk kez bir araya gelmiş ve kapsamlı bir anlaşmaya imza atmıştı. Daha sonra iki lider 26-27 Şubat tarihlerinde Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bir araya gelmiş, ancak zirve beklenenden hızlı şekilde ve anlaşmasız olarak sona ermişti.

Trump'tan tartışma yaratan Kuzey Kore paylaşımı

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