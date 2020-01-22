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Trump'tan Thunberg'e uyarı

Kendisini ve ABD'yi hedef alan Greta Thunberg'e, Trump " Artık beni rahat bırak" diyerek çıkıştı.

Haber Merkezi | 22.01.2020 - 17:11..
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ABD Başkanı Donald Trump'ın gündeminde, pek çok kez öfkeli sözlerle çıkıştığı iklim aktivisti Greta Thunberg vardı.

Dünya Ekonomik Forumu için İsviçre’nin Davos kasabasında bulunan Donald Trump, dün bir kez daha söz düellosuna giriştiği Greta Thunberg’e karşı bu kez farklı bir yaklaşım benimsedi.

Daha önce savunduğu argümanlarını terk etmiş görünen Trump, iklim değişikliğinin aldatmaca olmadığını ve iklim için kendisine de kafa tutan Greta’nın konuşmasını dinlemiş olmayı istediğini söyledi.
Greta’nın Time dergisi tarafından ‘Yılın Kişisi’ seçildiğini de hatırlatan Trump, “Beni yendi.” yorumunu yaptı.

Trump'tan Thunberg'e uyarı

ABD'YE ODAKLANMAKTAN VAZGEÇ

Ancak Trump, Greta’nın ABD’ye odaklanmaktan vazgeçip dikkatini ‘daha fazla kirletilmiş’ ülkelere vermesi gerektiğini belirtmeyi de ihmal etmedi.

Trump, dün yaptığı konuşmada adını anmadan Thunberg'e atıfta bulunarak, "felaket tellallığı yapan iklim peygamberlerini" kınamıştı.

Thunberg de yine isim vermeden “Merak ediyorum onları bile bile başlarına açtığınız iklim kaosuyla cebelleşmeye terk etmeniz ve başarısız olmanızın nedeni olarak çocuklarınıza ne söyleyeceksiniz?” sözleriyle eleştiride bulunmuştu.
Trump, daha önce de İsveçli genç kızın öfke yönetimi sorunu olduğunu iddia etmişti.

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