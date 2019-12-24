Trump'tan Türkiye'ye yaptırımları durdurmak için rapor

Daha önce S-400'ler yüzünden Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını engelleyen Trump yönetimi, bir kez daha devreye girdi.

The Daily Beast Gazetesi'nin haberine göre; Trump yönetiminin, Rusya'dan satın aldığı S-400'ler nedeniyle Türkiye'ye yaptırım öngören Senato kararına karşı çıkan yedi sayfalık bir bilgilendirme notu hazırladığını ve bunu Senato'ya gönderdiği yazıldı.

"TÜRKİYE'Yİ RUSYA'YA YAKINLAŞTIRIR"

Dışişleri Bakanlığı tarafından kaleme alınan iç yazışma notunda, yaptırım kararının Türkiye ile Rusya'yı daha da yakınlaştıracağına dikkat çekildi.

Bunun yanı sıra yönetimin Suriyeli Kürt mültecilerin ABD'ye girişini onaylayan tasarıya da karşı çıktığı ifade ediliyor. Tasarıda Halkbank'a yönelik yaptırımlar bulunuyor.

"YAPTIRIMLAR, TÜRKİYE İLE SAVUNMA TİCARETİNİ BİTİREBİLİR"

Uygulanacak olan bu yaptırımların ABD ve Türkiye arasındaki savunma ticaretini tamamen bitireceğine ve Türkiye'yi düşmanların eksenine iteceğine vurgu yapılıyor. Trump yönetiminin raporda ifade edilen çekincelerinden bir diğeri ise 'Türkiye'nin NATO'da bir parya konumuna düşeceği ve Rusya'nın bunu kullanacağı'.

"NATO, TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİ İLE GÜÇLÜ"

Konuyla ilgili konuşan bir Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, ABD'nin Türkiye ile NATO ortaklığını güçlü tutmak istediğini belirterek şunları söyledi:

"NATO, Türkiye'nin üyeliği ile daha güçlü ve bu yaklaşık 70 yıldır böyle. Türkiye, onyıllardır NATO'nun müşterek savunmasına önemli katkılar sunuyor."





"SURİYELİ KÜRTLERİN ABD'YE GİRMESİ SAKINCALI"

Ayrıca Suriyeli Kürt mültecilere ABD'ye giriş onayı verilmesini öngören tasarıya da karşı çıkılıyor. Trump yönetimine göre 9 aylık değerlendirme süresi, ulusal güvenliğe yönelik hayati tehditleri belirlemek için yeterli değil.