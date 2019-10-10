Donald Trump, Suriye sürecini yakın takipte

Türkiye'nin Suriye'ye girmesi ile başlatılan Barış Pınarı Harekatı, ABD Başkanı Donald Trump'ı rahatsız etmeye devam ediyor.

EKONOMİK TEHDİT

Gelişmeleri yakından izleyen ABD Başkanı'ndan, yeni bir tehdit daha geldi.

Trump, "Türkiye, kuralına göre oynamazsa onlara çok sert ekonomik yaptırımlarla karşılık vereceğim." dedi.

"İKİ TARAFA DA SÖYLÜYORUM"

Twitter hesabından açıklama yapan ABD Başkanı Trump'ın sözleri şu şekilde: "Türkiye Kürtlere saldırmayı çok uzun zamandan beri planlıyordu. Uzun zamandır savaşıyorlardı. Saldırının gerçekleştiği bölgede, hiçbir askerimiz veya askeri gücümüz yok. Bu sonu gelmeyen savaşları bitirmek için uğraşıyorum. Her iki tarafa da söylüyorum. Bazı güçler bölgeye binlerce asker göndererek, yeni bir savaş başlatmamızı istiyor. Türkiye bir NATO üyesidir. Başkaları da 'siz karışmayın, Kürtlerin kendi savaşını vermelerine izin verin (bizim finansal yardımımızla olsa bile)' diyor. Türkiye kuralına göre oynamazsa, onlara çok sert ekonomik yaptırımlarla karşılık vereceğim. Yakından takip ediyorum."