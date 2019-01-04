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Trump'tan yeni Meksika paylaşımı: Duvar geliyor

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika sınırına inşa ettirmeyi planladığı duvar için bütçe onayının çıkması için her yola başvuruyor. Bu kez yine attığı İnstgram'a attığı bir gönderiyle gündeme oturdu.

Haber Merkezi | 04.01.2019 - 11:51..
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ABD seçimleri öncesindeki kampanyasından itibaren Meksika sınırına duvar inşa ettireceğinden bahseden Trump, ABD Başkanı olduktan sonra bu kararını gerçekleştirmek için her yola başvuruyor.

Trump'tan yeni Meksika paylaşımı: Duvar geliyor

5 MİLYAR DOLARLIK BÜTÇEYİ ONAYLATTIRMAK İSTİYOR

Meksika'ya yapılacak duvar için 5 milyar dolarlık bütçe, geçtiğimiz günlerde Temsilciler Meclisi'nde tartışılmış ve Demokratlar bu bütçeye karşı çıkmıştı. O günden itibaren ise Hükümet kapalı kaldı. Trump ise bu olayın üzerine bütçenin kabul edilmesini adeta zorunlu tuttu.

"DUVAR GELİYOR"

Bu kararı için ise her yola başvuran Trump, Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu. Meksika'ya duvarın her ne olursa olsun yapılacağını söyleyen ABD Başkanı, yeniden Game of Thrones'a 'başvurdu' ve "Duvar geliyor" ifadelerini kullandı. Ancak şunu belirtelim; fimin yapımcıları Trump'ın sürekli kendi sloganlarını kullanmasından da oldukça rahatsız.

Trump'tan yeni Meksika paylaşımı: Duvar geliyor

BU POSTU DA POSTER YAPTIRABİLİR

Trump, daha önce İran'a uygulayacağı yaptırım öncesi de buna benzer bir tweet atmıştı. ABD Başkanı'nın bütçeyi kabul ettirmek için bu postu da poster haline getirmesi ise an meselesi...

Trump attığı 'yaptırım' tweetini poster yaptırdı

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