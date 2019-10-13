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Trump'tan YPG'ye: Umarım bölgeden çekilirsiniz

ABD Başkanı Donald Trump YPG'ye geri çekilme çağrısı yaptı.

AA | 13.10.2019 - 05:40..
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ABD Başkanı Donald Trump seçmenleriyle bir araya geldiği toplantıda gündeme dair açıklamalar yaptı.

HİÇ ŞANSLARI YOK

Trump: "Umarım Kürtler bölgeden çekilirler, Türkiye'nin hava gücüne karşı şansları yok" şeklinde konuştu.

DAHA KENDİ SINIRIMIZI KONTROL EDEMİYORUZ

Suriye'den çekilme kararını savunan ABD Başkanı, ''Askerlerimiz 50 sene daha Suriye'de kalamazdı. Daha kendi sınırımızı kontrol edemezken Türkiye-Suriye sınırını kontrol etmemiz mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Sözü bir kez daha yaptırımlara getiren Trump, ''Türkiye dini azınlıkları korumak dahil sorumluluklarını yerine getirmezse yaptırım uygularız.'' diye konuştu.

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