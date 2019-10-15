taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.927
Euro
6.5429
Altın
1493.11
Borsa
93981.39
Gram Altın
284.567
Bitcoin
49588.54

Trump sahte videoyu paylaşan ABC ile dalga geçti

ABD Başkanı Donald Trump ABC'nin sahte görüntülerini rezalet olarak nitelendirdi.

AA | 15.10.2019 - 04:40..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Trump sahte videoyu paylaşan ABC ile dalga geçti

Frat'ın doğusunda Barış Pınarı Harekatı devam ederken Batı medyasının manipülasyonları da bir bir boşa çıkıyor.

Son olarak, ABD'de ABC News televizyonu, ABD'deki bir silah tanıtımı sırasında kaydedilmiş güçlü patlamaların yer aldığı görüntüleri Barış Pınarı Harekatı’na ait gibi göstererek manipülasyon yapmıştı.

TRUMP: TAM BİR SKANDAL

ABD Başkanı Donald Trump, ABC'nin bu manipilasyonunu "skandal" olarak nitelendirdi.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABC News'de büyük skandal. Suriye'de Türklerin bombalamasına ilişkin gerçekten çok korkunç sahte bir video yayınlarken yakalandılar. Tam bir rezalet." ifadesini kullandı.

ABC News'in Türkler sivilleri bombalıyor yalanı.VİDEO

 

Trump sahte videoyu paylaşan ABC ile dalga geçti

2017'DE ÇEKİLMİŞ

Görüntülerin aslında ABD'de 2017'de gerçekleştirilen bir silah tanıtımı sırasında kaydedildiği, kanalın görüntüleri haber bülteninde kullanmadan önce, cep telefonuyla patlamaları kaydeden insanları montajlayarak videodan çıkardığı anlaşılmıştı.

''PİŞMAN OLDUK''

Olayın ortaya çıkmasının ardından ABC'den yapılan açıklamada, Suriye sınırında diye yayınladıkları görüntüleri, "doğruluğuna ilişkin şüphe ortaya çıkınca yayından kaldırdıkları" ve "hatadan dolayı pişman oldukları" belirtilmişti.

Trump sahte videoyu paylaşan ABC ile dalga geçti


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Merih performansıyla takdir topladı

Merih performansıyla takdir topladı

297
Fransız politikacıdan Türk Milli Takımına boş tehditler

Fransız politikacıdan Türk Milli Takımına boş tehditler

211
Fransa'da tribünlerden asker selamı

Fransa'da tribünlerden asker selamı

73
2 maç kala grubumuzda son durum

2 maç kala grubumuzda son durum

67
Şenol Güneş: Milletimize umut verdik

Şenol Güneş: Milletimize umut verdik

97
Trump, Türkiye'ye yaptırımlarla ilgili açıklama yaptı

Trump, Türkiye'ye yaptırımlarla ilgili açıklama yaptı

189
Münbiç yolunda Türk komandosu ve SMO askeri selamlaştı

Münbiç yolunda Türk komandosu ve SMO askeri selamlaştı

8
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir