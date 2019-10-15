Trump sahte videoyu paylaşan ABC ile dalga geçti

Frat'ın doğusunda Barış Pınarı Harekatı devam ederken Batı medyasının manipülasyonları da bir bir boşa çıkıyor.

Son olarak, ABD'de ABC News televizyonu, ABD'deki bir silah tanıtımı sırasında kaydedilmiş güçlü patlamaların yer aldığı görüntüleri Barış Pınarı Harekatı’na ait gibi göstererek manipülasyon yapmıştı.

TRUMP: TAM BİR SKANDAL

ABD Başkanı Donald Trump, ABC'nin bu manipilasyonunu "skandal" olarak nitelendirdi.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABC News'de büyük skandal. Suriye'de Türklerin bombalamasına ilişkin gerçekten çok korkunç sahte bir video yayınlarken yakalandılar. Tam bir rezalet." ifadesini kullandı.

ABC News'in Türkler sivilleri bombalıyor yalanı.VİDEO

2017'DE ÇEKİLMİŞ

Görüntülerin aslında ABD'de 2017'de gerçekleştirilen bir silah tanıtımı sırasında kaydedildiği, kanalın görüntüleri haber bülteninde kullanmadan önce, cep telefonuyla patlamaları kaydeden insanları montajlayarak videodan çıkardığı anlaşılmıştı.

''PİŞMAN OLDUK''

Olayın ortaya çıkmasının ardından ABC'den yapılan açıklamada, Suriye sınırında diye yayınladıkları görüntüleri, "doğruluğuna ilişkin şüphe ortaya çıkınca yayından kaldırdıkları" ve "hatadan dolayı pişman oldukları" belirtilmişti.



