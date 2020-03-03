TSK Esad rejimini vurmaya devam ediyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), şehitlerimizin intikamını misliyle almaya devam ediyor.
İdlib'de Esad rejiminin hava saldırısının ardından 27 Şubat'ta başlatılan 'Bahar Kalkanı' Harekatı'ndan yeni görüntüler gelmeye devam ediyor...
Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan görüntülerde Esad rejimine ait hedeflerin vurulma anları yer alıyor.
24 SAATTE 327 ESAD ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ
Esad rejimine darbe üstüne darbe geliyor.
Düşürülen uçak sayısı 3 oldu. MSB Esad rejiminin kayıp bilançosunu açıkladı.
Açıklamada, "Bahar Kalkanı Harekatı'nda son 24 saatte 1 uçak, 1 İHA, 6 tank, 5 obüs/ÇNRA, 2 hava savunma sistemi, 327 Rejim askeri etkisiz hale getirildi." denildi. TSK, Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında 2 bin 557 rejim askerini öldürdü. Birçok kritik üs kullanılamaz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.