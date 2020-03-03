Sahil Güvenlik ekiplerinin çıkan yangınla ilgili çalışmaları devam ediyor.

İdlib'de Esad rejimine karşı başlatın Bahar Kalkanı Harekatı başarılı bir şekilde devam ediyor.

TSK Esad rejimini vurmaya devam ediyor

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İran'da koronavirüs nedeniyle 54 bin tutuklu evine döndü

Ülkede 77 kişinin ölümüne yol açan ve 2 bin 300'den fazla vaka tespit edilen koronavirüs nedeniyle 54 bin tutukluya, ev izni verildiği aktarıldı.