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TSK ev sahipliğinde Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı

Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda 7 ülkenin katılımıyla Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı gerçekleştirildi.

AA | 23.05.2019 - 09:39..
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Türkiye'nin ev sahipliğinde Azerbaycan, KKTC, İngiltere, Pakistan, Katar ve Romanya'nın kara, deniz ve hava kuvvetleri unsurlarının katılımıyla düzenlenen Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı, Konya'daki 3. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda yapıldı.

7 ÜLKE TATBİKATI İZLEDİ

3. Ana Jet Üs Komutanlığında katılımcılara, ilk olarak tatbikatta görev alacak helikopterler tanıtıldı. Daha sonra katılımcılar ve 7 ülkeden 11 askeri seçkin gözlemci, Türk Yıldızları'nın 6 uçakla gerçekleştirdiği gösteriyi izledi.

TSK ev sahipliğinde Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı

HAYATTA KALMA, KAÇMA VE KURTULMA TATBİKATLARI

Diğer ülkeler ile birlikte çalışabilirlik seviyesini geliştirmek ve iş birliği alanlarını belirlemek üzere yapılan tatbikatta; jet uçakları, helikopterler ve kurtarma timleri görev aldı.

"Hayatta kalma, kaçma ve kurtulma" usullerini geliştirmek ve uçucuların eğitim seviyelerinin artırılmasının hedeflendiği tatbikatta, müşterek hava yer entegrasyonu görevlerini içeren senaryolar icra edildi.

Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı Türk Yıldızları gösterisi

Gerçek mühimmatın kullanıldığı ve izleyenlerin nefesini kesen tatbikatta, yakın hava desteği, zamana duyarlı hedefleme, düşman bölgeden personel kurtarma, yer destekli hava tecridi, konvoy koruma, personel kurtarma ile yüksek irtifa atlayış, alçak irtifa paraşüt açma, sızma ve geri sızma görevi icra edildi.

TSK ev sahipliğinde Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı

GERÇEĞİ ARATMAYAN TATBİKAT

Senaryo gereği, F-16'lar; Özel Kuvvetler ve JTAC (Personel Kurtarma Timi) tarafından işaretlenen hedefleri vurdu.

Daha sonra 3. Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan 3 helikopter, yaralı askeri kurtarmak için alana geldi. Hava unsurlarının alana kontrollü inmesinin ardından personel, çevre güvenlik önlemlerini alarak yaralı askeri helikoptere taşıdı.

Helikopterlerin havalanması sırasında, düşman kuvvetlerinin piyade askerlerince ateş açılması sonucu taarruz helikopterler top atışıyla karşılık verdi. Kurtarma sahneleri, atış sahasındaki gözlem istasyonundan askeri gözlemciler tarafından dikkatle izlendi.

TSK ev sahipliğinde Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı

Tatbikatta personel, görevini başarıyla tamamladı. Senaryo gereği 2 asker, düşman tehlikesinden kurtarılırken, 10 hedef de imha edildi.

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