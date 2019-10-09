TSK, Fırat'ın doğusunda YPG noktalarını işaretledi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonu öncesinde Amerika, Suriye'de Türkiye'yi hava görev emrinden çıkardı.

Hava sahasının kapatılması anlamı da taşıyan bu kararın ardından operasyona ilişkin endişeler meydana geldi.

HAZIRLIK ÖNCESİ HER ŞEY AYARLANDI

Ancak operasyonu eleştirenlerin unuttuğu bir konu var. Türkiye ile Amerika'nın Suriye'nin kuzeyinde ortak devriyelere çıktığı dönemde, YPG'li teröristlerin kullandığı alanlar tek tek işaretlendi. TSK'nın elinde bulunan bu bilgiler sayesinde, operasyon anında örgüte üst üste darbeler vurulacak.

Türkiye, Suriye'de hava görev emrinden çıkarıldı